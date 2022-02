V hlavě jsem se trápil, o to víc si teď chytání užívám, říká Dolejš po skalpu Sparty

Sedmadvacetiletý gólman nastoupil teprve k devátému extraligovému duelu v sezoně. Dlouhou pauzu měl hlavně mezi říjnem a prosincem, kdy působil pouze v Chance lize. „Byl jsem mimo vítkovický tým. Hodně mě to vzalo. Hokej mám strašně rád a doufal jsem, že budu chytat víc," přiznává Dolejš.

Poslední tři zápasy mu ovšem vyšly skvěle. „Popravdě už jsem se v hlavě trápil. O to víc si teď chytání užívám. Jsem rád, že se teď do branky dostávám a vyhráváme," usmívá se Dolejš.

Vítkovice se díky třem vítězstvím v řadě v tabulce dotáhly právě na Spartu. Jsou sice stále sedmé, avšak na elitní čtyřku zaručující přímý postup do čtvrtfinále play off ztrácejí už jen pět bodů. „Čtyřka by byla hrozně super, ale tabulka je opravdu vyrovnaná. Jeden den můžeme bojovat o čtyřku, další den můžeme být devátí," je si vědom Dolejš.