Voráček zastavil paniku. Hodně nám pomohl, přiznal kladenský Brízgala

Kladno nakonec pod Ještědem padlo těsně 2:3 a po další prohře je momentálně už nejhorším týmem extraligy. „Vstup do zápasu byl otřesný, bohužel pro nás rozhodl zápas. Sice jsme se pak po první třetině zvedli, ale manko jsme už nedotáhli,“ litoval Brízgala, který po devíti minutách v brance nahradil Bowa.

Kladno pomohl do zápasu vrátit i velezkušený Jakub Voráček, který ze zdravotních důvodů přerušil kariéru v NHL a Kladno ho v minulém týdnu angažovalo jako mentora i experta na přesilové hry.

„Myslím, že nám hodně pomohl, když za námi po první třetině přišel a snažil se nás všechny uklidit, protože tam byla trochu panika… Po první třetině to bylo fakt hrozný. Uklidňoval nás, že tohle nic není, že před sebou stále máme čtyřicet minut,“ prozradil Brízgala.

Výsledek? „Myslím si, že to opravdu zabralo, zklidnili jsme se. Dali jsme dva góly a dostali se zpátky do hry. Měli jsme šanci i vyrovnat, ne-li ještě otočit,“ dodal gólman, který v utkání už neinkasoval.

Právě z přesilové hry Rytíři vstřelili druhý gól, když se trefil Eduards Tralmaks po nahrávce Tomáše Plekance. Vyrovnat v závěrečné power play se hostům již nepodařilo. Instrukce při oddechovém času kreslil minutu a půl před koncem právě Voráček. „Přijde mi, že se už dostáváme v přesilovkách více do šancí. Samozřejmě ještě tady není ani týden, takže je ještě brzy hodnotit, ale určitě má zkušenosti, které nám může předat,“ poznamenal Brízgala, jenž s parťáky sahal alespoň po bodu.

„Zápas jsme dokončili moc dobře. Snad si to přeneseme do dalšího utkání, navážeme na tento výkon a už to domlátíme a vyhrajeme,“ věřil gólman. Brízgala i s Voráčkem na střídačce budou mít další šanci už v pátek proti Kometě Brno, kterou po prohře na severu nahradili na posledním místě tabulky.