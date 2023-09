Nikoho jsem neškrtil, Galvas chtěl jít za programem, řekl Pešán. Trápí ho zkušení borci

Výhodou bylo, že Tomáš chtěl jít za programem a za šancí hrát dobré minuty. Dohodli jsme se a šlo jen o to, zda je ten krok schopen udělat. Jsem rád, že ho učinil. Tomáš je velmi kreativní mladý obránce, který se nebojí hrát. Má před sebou velkou budoucnost, což jsme všichni viděli. Doufám, že mu také pomůžeme k tomu, aby opravdu prorazil do velkého hokeje. Pracuje tvrdě v tréninku a myslím si, že program, který mu nabízíme, je hlavní důvod, proč se objevil v Liberci.

Reakce z Olomouce nedorazila, na druhou stranu, tohle není úplně můj byznys. Nikoho bych nekradl a nikoho jsem neškrtil, aby k nám šel. Jsem rád, že se takhle Tomáš rozhodl. Olomouc má určitě velký vliv na stavu, v jakém Tomáš je. Pracovali s ním doteď velmi dobře. Své díky musí Tomáš poslat i do Olomouce.

Nejsem si úplně jistý, ale vím, že jsem mapoval mladé beky a věděl, že se Tomáš dohaduje na smlouvě v Olomouci. Věděl jsem, že když se na ní nedohodne, budu určitě chtít, aby skončil v Liberci. Šlo o jedno ze jmen, na kterém jsem pracoval. Proto jsem rád, že tu zůstal i Kuba Dvořák, a proti Kladnu jsme viděli i Ryana Petrovického, dalšího nadějného mladého beka. Ač jsem to původně nečekal, nakonec se sestavou prohnali už všichni.

Ano, chtěli bychom. Samozřejmě v nejbližší době se vrátí Vojta Budík, po něm i Ronnie Knot, trochu přetlak tam bude. Nesmím zapomenout ani na Adama Krále, který také do pár zápasů naskočil a hrál velmi dobře. Kluci mezi sebou budou soutěžit o místo v sestavě a nikde není psáno, že někdo ze zkušených beků nemůže být na tribuně, protože mladí budou lepší.

Samozřejmě, že to ještě zkusíme trochu přeskládat a udělat asi osmnáctou variantu od začátku sezony. Ale nejde jen o naši přesilovku, řešíme i oslabení, které je taky jedno z nejhorších v lize. S hokejem, který chceme hrát, musíme v přesilových hrách a v oslabeních uhrát nějaké góly pro i proti, jinak utkání budou vypadat stejně jako poslední.

Kluci vědí, že nám zrovna nepomáhají ve velkých minutách, které odehrávají. Trápí je to asi podobně jako mě. Bavíme se o tom denně. Teď už ale začínám být otrávený a nepříjemný. Doufám, že je to zdravě nabudí. Nemůžu čekat donekonečna, pak budu muset udělat v sestavách změny a může se to dotknout i jich.