Všichni od nás dali ruce pryč, říká Jeřábek o angažmá v Rusku

Jeřábek přiznává, že od prvního dne konfliktu - stejně jako většina cizinců - řešil, zda z Ruska odejít. "Od té doby, co to začalo být vyhrocené, to bylo to hře, ale říkali jsme si, že uvidíme podle situace, co se bude dít. Ale myslím, že kluci jako třeba Šimon Hrubec už o tom mluvili dost, a tak není třeba se víc vyjadřovat," vzpomenul Jeřábek rozhovor brankáře Hrubce, který minulý týden poskytl Sport.cz.

I 30letého beka ale zklamalo alibistické nicnedělání Mezinárodní hokejové federace IIHF, která se za cizince v Rusku nepostavila. Jelikož sami Rusové nenazývají dění na Ukrajině válkou, nemohli hráči vypovědět kontrakt, v němž je právě válka možným důvodem zrušení. "Jediné, co řeknu, že od nás dali všichni ruce pryč. Opravdu to nebylo jednoduché v tom ohledu, že nám nikdo nebyl schopný říct, co a jak."

Nicméně přiznává, že od lidí z klubu měli podporu, že rozhodnutí, zda zůstane, či odejde, budou respektovat. "Ale řekli jsme si, že se budeme soustředit na hokej, abychom sezonu dohráli a myslím, že play off bylo super," řekl Jeřábek k sérii prvního kola proti Petrohradu, kterou Spartak po těsných duelech prohrál 1:4.

Oproti třeba zmíněnému brankáři Hrubcovi má výhodu, že mu kontrakt vypršel. S klubem se tak podle svých slov v poklidu rozešel a celkem brzy se ocitl v Česku. Připojil se k národnímu týmu, který se připravuje na světový šampionát, byť minulý týden z něj kvůli viróze na čas zmizel.

I tak, když započteme zpackanou olympiádu v Pekingu, se před Jeřábkem, jehož by nominace na mistrovství do Finska neměla minout, rýsuje dlouhá sezona. "Stalo se v ní všechno, co se stát mohlo. Bylo to hodně stresové. O olympiádě se bavíme, ale nejdůležitější je vzít si z toho ponaučení," říká. „Nicméně jsem rád, že mohu být se spoluhráči a že mě noví trenéři oslovili. Vždy, když jsem zdravý, tak jsem na nároďák moc rád jezdil."