Finále Tipsport extraligy živě: Třinec je v ráži! Dojde si pro mečbol?

Třinec v posledním zápase opět ukázal, že play off prostě umí. Na úvod série byl přitom v nevýhodě cizího prostředí. Žádný problém! Dvojici zápasů v Hradci Králové zvládli borci ze Slezska na jedničku. Výhry 4:2 a 2:1 v prodloužení znamenají velmi komfortní pozici do dalších bojů na domácím stadionu.

„Když se Třinec dostane do vedení, skvěle brání. Navíc Hradec teď čekají venkovní utkání, ve kterých nehraje dobře jako na svém ledě. Motákovi svěřenci sahají po další úspěšné obhajobě, zatímco Lvi splnili cíl už jen postupem do finále. Očekávám, že tým s drakem ve znaku ovládne buď první třetinu nebo celý duel,“ míní tipér Karel7336 (1,59).

„Třinec vede 2:0 na zápasy. Paráda! Opět udělal z minima maximum. V prodloužení 10 minut bránil, vyhazoval a poté si z ničeho nic Voženílek vybojoval akci a bylo hotovo. Teď půjdu po větší jistotě. Během úvodních třetin moc gólů nepadá. Také nevěřím, že by Mountfield měl být venku aktivnější,“ napsal dazur, který zanalyzoval , že do páté minuty první dvacetiminutovky neuvidíme ani jednu branku v kurzu 1,3.

„Oceláři šlapou jako hodinky. Praktikují svůj styl, který funguje a znemožňuje oponentům proniknout do útočného pásma. Třinec disponuje neskutečnými zkušenostmi se zápasy v play off. Ví, jak soupeře dostat pod tlak a skvěle brání. Respekt si zaslouží také trenér Moták, který převzal otěže po Varaďovi. Další souboj bude hrát Růžičkovi a spol. do karet. Čeká je domácí duel, kde by měli být pod menším tlakem. Dávám triumf Třince do rozhodnutí,“ hlásí v analýze s kurzem 1,55 petrondracek11.