Liga mistrů: Zastaví Vítkovice Červenku? Zaválí Pardubice?

V konfrontaci Rapperswil vs. Vítkovice jsou favoritem na postup Lakers. A to i přesto, že se jim v domácí soutěži nedaří. Padli pětkrát v řadě a v tabulce jsou předposlední. Do play off Ligy mistrů navíc pronikli jen tak tak (o bod před Belfastem). Vyskakovat si však nemůžou ani Moravané, kterým v Tipsport extralize patří až 12. pozice. Kdo bude v úterním duelu vidět? Prosadí se hostující Roman Červenka nebo Martin Frk? Sázejte na střelce.