Argentina - Srbsko 3:0 Argentinští volejbalisté vyřadili z MS Srby, kteří dosud neztratili ani set

Volejbalisté Argentiny po vydřeném postupu do play off vyřadili v osmifinále mistrovství světa Srby, kteří naopak v základní skupině nenašli přemožitele. Evropští šampioni z roku 2019 a čtvrtí z loňského ME neuhráli s bronzovými medailisty z loňských olympijských her ani set. Jihoameričané zvítězili 25:23, 25:21 a 25:23.

Článek Volejbalisté Argentiny po vydřeném postupu do play off vyřadili v osmifinále mistrovství světa Srby, kteří naopak v základní skupině nenašli přemožitele. Evropští šampioni z roku 2019 a čtvrtí z loňského ME neuhráli s bronzovými medailisty z loňských olympijských her ani set. Jihoameričané zvítězili 25:23, 25:21 a 25:23. Argentinci v těžké základní skupině postoupili až z minitabulky třetích týmů, poté co nestačili po pětisetových bitvách na Nizozemsko a Írán. Srbové naproti tomu prošli skupinou v konkurenci Ukrajiny, Tuniska a Portorika bez ztráty setu. Argentinci se ve čtvrtfinále utkají s vítězem posledního osmifinálového duelu mezi Brazílií a Íránem. Zbývající dvojice již v minulých dnech vytvořili domácí obhájci titulu Poláci s Američany, Slovinsko s Ukrajinou a Itálie s Francií. Mistrovství světa volejbalistů v Gliwicích (Polsko) - osmifinále: Argentina - Srbsko 3:0 (23, 21, 23), 21:00 Brazílie - Írán.

Reklama