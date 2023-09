Baseballisté přejeli i Řecko a postupují. A teď na Španělsko! velí čerstvý táta Satoria

„Trošku jsme se ze začátku na pálce trápili. Chtěl bych ale poděkovat klukům v obraně, kteří zahráli pár důležitých her. Hodně mi to na tom kopci pomohlo,“ popisoval Ondřej Satoria, který souboj s Řeckem zahájil na nadhozu.

V úterý čeká České baseballisty Ostravě poslední zápas. O první místo ve skupině se utkají se Španělskem (od 17.30 hodin), které má také dvě vítězství (Řecko 14:1, Rakousko 13:1). „Cíl pro Ostravu jsme splnili a teď můžeme bez stresu vlítnout na Španěly a rozdat si to s nimi o první místo ve skupině,“ řekl Satoria k soupeři, který má domácí reprezentaci co vracet.

V úvodním utkání proti Rakousku nenastoupil, proti Řekům tak hráč ostravských Arrows oblékl reprezentační dres poprvé od narození syna Olivera. „Střídmě jsem ho zapil, ale nejsem velký pijec,“ usmíval se. „Ale konečně vím, co je to ta taťkovská síla, o které kluci, co už děcko mají mluvili. Je to super pocit. Chtěl bych mu tu výhru věnovat,“ svěřoval se Satoria.