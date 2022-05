Basketbal pláče. Odešel Big Bob, legenda NBA s obří velikostí bot

Do Síně slávy byl slavnostně uveden v roce 1992 společně se svými botami, jejichž obří velikost jej proslavila stejně jako umění na palubovce. Lanier totiž potřeboval obuv americké velikosti 22, což v evropských normách odpovídá číslu 56.

Zástupce společnosti Converse Gary Stoken sice na konci 80. let mýtus o „lodích" slavného hráče korigoval tvrzením, že obouval velikost 18,5. „Ta dvaadvacítka byla v míře pro Koreu," tvrdil Stoken. Ani to ale neotřáslo faktem, že noha „Big Boa" byla zkrátka obří. „Spoustě lidí se do mé boty vejdou obě nohy," prozradil Lanier s úsměvem magazínu HOOP.