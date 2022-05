Basketbalisté Ústí šanci nevyužili, bronzová série se vrací do Brna

Sluneta nečekaně vyhrála úvodní duel v Brně 84:80 rovněž po prodloužení poté, co celý zápas dotahovala náskok domácích. Podobný průběh měl i dnešní zápas, v němž do poslední čtvrtiny vstupovalo Brno s náskokem 22 bodů. Ústí ale ovládlo závěrečnou část 29:7. Prodloužení si dvoubodovou střelou s klaksonem vynutil Lamb Autrey, jenž čtyři sekundy před koncem poslal do nastavení i první zápas. Rozhodující pětiminutovku ale tentokrát lépe zvládlo Brno.