Do druhé sady vstoupili lépe Češi, ale Chilané brzy srovnali a v závěru znovu získali náskok, poté co Schweiner několikrát nezakončil útok. V koncovce Perušič se Schweinerem odvrátili za stavu 18:20 dva mečboly a měli šanci jít do vedení, avšak nevyužili ji. Naopak Grimaltové už napotřetí zápas ukončili a dočkali se největšího úspěchu kariéry.