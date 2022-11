Nausch Sluková, Havelková - Quiggleová, Schermerhornová 2:0 Beachvolejbalistky Nausch Sluková s Havelkovou slaví první vítězství

Plážové volejbalistky Markéta Nausch Sluková a Helena Havelková slaví první společné vítězství. Na turnaji Pro Tour kategorie Elite v Kapském Městě nejprve podlehly ve skupině sedmým nasazeným Brazilkám Talitě s Thamelou 18:21, 21:19 a 11:15, ale následně přehrály 21:14 a 25:23 americký pár Corinne Quiggleová, Sarah Schermerhornová. Do turnajového kolotoče naskočily Češky už po třech měsících spolupráce, aby nasbíraly co nejvíce bodů do světového žebříčku.

Foto: VMLY&R | adidas Beachvolejbalová hvězda Markéta Nausch Sluková na archivním snímku.Foto : VMLY&R | adidas

Nausch Sluková s Havelkovou odletěly do Jihoafrické republiky jako náhradnice pro kvalifikaci, ale po řadě odhlášek se dostaly přímo do hlavní soutěže. Nausch Sluková se na elitní světové turnaje vrací po červnovém porodu. Někdejší špičková smečařka v šestkovém volejbale Havelková, jež k variantě na písku přešla na jaře s vidinou olympijských her v Paříži 2024, sbírá první turnajové zkušenosti. Zápas s Brazilkami ztratily po třísetové bitvě. Soupeřky si po vyrovnaném úvodu vypracovaly až pětibodový náskok, který si bez větších problémů udržely až do konce prvního setu. Ve druhé sadě se vedení přelévalo ze strany na stranu. Nausch Sluková dvěma esy vyrovnala na 14:14, vzápětí dvakrát chybovala, ale závěr patřil Češkám. V tie-breaku Brazilky i kvůli dvěma neúspěšným útokům Havelkové za sebou postupně odskočily až na pět bodů. Češky dokázaly snížit na 9:11, ale Brazilky už si náskok pohlídaly. Proti Američankám vedly Sluková s Havelkovou po celý první set a i ve druhém až do stavu 8:7. Nakonec zápas vydřely v koncovce, v níž nový pár odvrátil dva setboly. V pátek české hráčky uzavřou skupinu proti japonské dvojici Miki Išiiová, Sajaka Mizoeová (od 13 hodin). Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu v Kapském Městě: Skupina B: Talita, Thamela (7-Braz.) - Naush Sluková, Havelková (15-ČR) 2:1 (18, -19, 11) Nausch Sluková, Havelková - Quiggleová, Schermerhornová (10-USA) 2:0 (14, 23)