Brankářka Řezáčová vymění plzeňské házenkářky za mistrovský Most

Reprezentační brankářka Karin Řezáčová bude od nové házenkářské sezony chytat za Most, který usiluje o desátý mistrovský titul za sebou. Do nejlepšího domácího klubu posledních let přestoupí jednadvacetiletá gólmanka z Plzně. Svaz o tom informuje na webu. Smlouvu s Černými anděly podepsala do roku 2026.

Foto: Jarmila Beková Karin Řezáčová na archivním snímku.Foto : Jarmila Beková

Řezáčová si loni v květnu v plzeňském dresu zahrála proti Mostu ligové finále a po třech sezonách se rozhodla pro změnu. "Baník ukazuje svou kvalitu v MOL Lize již několik let. Líbí se mi vize a cíle týmu. Mým snem je dostat na špičkovou úroveň, kterou mi klub, jako je Most, nabízí," uvedla. "I když se klub v Plzni snaží dělat pro hračky první poslední a vede se to tam hodně na přátelské až rodinné rovině, toužila jsem po profesionálnějším prostředí," dodala házenkářka, která se s reprezentací připravuje v Brně na play off o mistrovství světa proti Švýcarsku.