Brazilky potká poprvé v kariéře. Snad se sejde dobrá konstelace hvězd, doufá před MS volejbalistka Kossányiová

Nebudeme si nic nalhávat, je super těžká. První tři zápasy hrajeme s Brazilkami, Číňankami a Japonkami, což jsou všechno medailové kandidátky na úplně jiném levelu volejbalu. Udělat proti nim třeba i set by bylo moc fajn. S Argentinou a Kolumbií bychom ale měly být schopné uhrát víc a když předvedeme všechno, co umíme, tak třeba utrhnout i vítězství.

Po výborně zvládnuté kvalifikaci mistrovství Evropy, kde jsme za celou sobu nepoznaly, jak chutná prohra, to bude hodně velký skok. Psychika určitě sehraje důležitou roli a snad se pro nás sejde dobrá konstelace hvězd. I když něco prohrajeme, musíme jít dál a umět se oklepat z toho, co nás potká. Každý den bude nový zápas a nová šance.

Rozhodně, pro každou z nás to tak je. Tehdy před dvanácti lety jsem ještě jako talentovaná juniorka byla v širší nominaci pro šampionát v Japonsku, ale neodjela jsem tam. Netušila bych, že čekání na další příležitost se takhle protáhne. Jasně, hrála jsem několikrát na mistrovství Evropy, ale tohle je něco odlišného Každá si ale uvědomujeme, jak těžké to pro nás bude mezi nejlepšími 24 týmy světa, když jsme až na chvostu rankingu. Někomu se poštěstí zahrát si šampionát možná víckrát za život, za sebe jsem vděčná i za tu jednu šanci.

Jede nás do Nizozemska hodně lidí podpořit, já mám ale rodiče v té době zrovna na dovolené a přítel Radek hraje hokej ve Vídni, ten je daleko. Taky věřím, že to spousta fanoušků bude sledovat u televize. Pro je i tohle motivace předvést nejlepší volejbal. Beru i jako velkou zkušenost, že najednou uvidíme naživo nejlepší světové hráčky, které známe jen ze sociálních sítí. Rozhodně tam ale nejedeme jen na výlet za zážitky a vracet se už 2. října po pěti zápasech. Jedeme urvat postup ze skupiny a bylo by moc fajn zahrát si i osmifinále.

V Polsku jsem hrála šest let a už jsem chtěla vystoupit z komfortní zóny a přijmout novou výzvu. V hlavě mám, že už to může být moje i poslední volejbalové angažmá. Velkým lákadlem byla také možnost zahrát si Ligu mistryň. V kádru jsou i tři srbské reprezentantky a Bulharka Dimitrovová, které se všechny objeví také na mistrovství světa. Chceme to dotáhnout k rumunskému titulu i daleko na evropské scéně a co přijde za rok po sezoně, to nechávám otevřené, ve sportovním i osobním životě.