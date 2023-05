Brněnská bitva o titul je vyrovnaná. Královo pole bylo bez šance

"Nevidím v tom velkou výhodou, že jsme dnes vyhráli bez ztráty setu. Zatím neměl ani jeden tým větší psychickou výhodu, bude to bitva od prvního do posledního míče," řekl novinářům trenér Šelem Ondřej Boula.

"Pomohli jsme si servisem a to bylo klíčové pro další průběh. Získali jsme větší klid a Královopolanky to rozhodilo," uvedl Boula.

Byl to pro ně důležitý psychologický moment, který vnesl do jejich hry více klidu a přesnosti. Šelmy si brzy vypracovaly pětibodové vedení a bez větších potíží ho udržely až do koncovky. Poprvé v celé finálové sérii tak jeden z týmů průběžně vedl o dva sety. "Šelmy byly od druhé sady jasně lepší, my jsme nedokázali reagovat na jakoukoliv variantu jejich útoku," přiznal trenér Králova Pole Erik Nezhoda.