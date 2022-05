Češi odvrátili pět mečbolů, vítězný míč ale přistál na jejich straně. Pár míčů jsme vyřešili špatně, litovali

„Šancí vyhrát jsme měli dost, bohužel jsme je nevyužili, měli jsme tam hodně nevynucených chyb," zdůvodňoval porážku David Schweiner, který v zápase několikrát úspěšně zablokoval brazilskou smeč a i díky těmto úspěšným bodům se v každém setu domácí plážoví volejbalisté dokázali dostat do vedení. V prvním sadě to stačilo, v dalších dvou zvládli jen dorovnat náskok soupeře.

„Trochu se v těchto momentech projevilo domácí publikum. Přece jenom se daleko snáz dotahuje, když vám všichni kolem fandí. Zkusili jsme trochu víc přiriskovat servis což nám pomohlo dorovnat před koncem skóre. Už to bylo o pár detailech. Nechci říct štěstí, ale o pár míčích, které jsme my vyřešili hůř a oni líp," pokračoval polař českého týmu, jenž si v úvodu druhého setu obětavě vrhnul za míčem pod síť, což odnesl čelním narázem do soupeřovy nohy.

„Snažil jsem se dostihnout míč, nekoukal jsem příliš před sebe. Brazilský blokař se tam přesunoval a já už pohyb nestihl zabrzdit. Hlavou jsem mu narazil do kolene, ale žádná extrémně těžká srážka to nebyla. Lekl jsem se, trochu jsem si cvakl zubama, to bylo všechno. Nic dramatického, neovlivnilo to průběh zápasu," usmíval se Perušič.