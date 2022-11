České volejbalistky ve skupině ME narazí na domácí Německo, muži budou hrát s vicemistry světa

Čeští volejbalisté narazí v základní skupině mistrovství Evropy 2023 na hvězdné Poláky, kteří ovládli světové šampionáty v letech 2014 a 2018 a letos získali stříbro. Základní skupinu C odehrají ve Skopje. Jejich reprezentační kolegyně mají ve skupině obhájkyně bronzových medailí Turkyně, kterým loni podlehly v osmifinále ME. Budou hrát skupinu C v Düsseldorfu.

Foto: Marek Pirner/Český volejbal České volejbalistky nastupují na MS k zápasu s Japonskem. Archivní fotoFoto : Marek Pirner/Český volejbal

Článek Čeští muži při dnešním slavnostním losování obou šampionátů v Neapoli dostali do skupiny také domácí Severní Makedonii, další balkánský celek z Černé Hory, Nizozemsko a Dánsko. Šampionát se uskuteční od 28. srpna do 16. září a svěřenci Jiřího Nováka na něm budou obhajovat čtvrtfinále z loňského ME, které spolupořádala Ostrava. Tehdy v osmifinále vyřadili olympijské vítěze Francouze. České volejbalistky se vedle tureckého výběru utkají s domácím Německem, Ázerbájdžánem, Švédskem a Řeckem. Na finálový turnaj pro 24 zemí postoupily s přehledem z letošní kvalifikace. Ženský šampionát budou od 15. srpna do 3. září pořádat vedle Německa také Belgie, Itálie a Estonsko. Turnaj vyvrcholí v Bruselu. Také mužské mistrovství Evropy má čtyři pořadatele. Se Severní Makedonií se o hostitelství podělí Bulharsko, Izrael a Itálie, kde turnaj vyvrcholí. I systém je pro obě ME stejný. Z každé ze čtyř šestičlenných skupin postoupí nejlepší čtyři týmy do osmifinále, odkud se bude pokračovat vyřazovacím způsobem. Tituly v obou kategoriích obhajuje Itálie. Los ME volejbalistů 2023: Skupina A (Řím, Perugia, Ancona, Bari, Boloňa): Itálie, Švýcarsko, Srbsko, Německo, Belgie, Estonsko. Skupina B (Varna): Bulharsko, Finsko, Slovinsko, Ukrajina, Chorvatsko, Španělsko. Skupina C (Skopje): Severní Makedonie, Černá Hora, Polsko, Nizozemsko, Česko, Dánsko Skupina D (Tel Aviv): Izrael, Rumunsko, Francie, Turecko, Portugalsko, Řecko. Los ME volejbalistek 2023: Skupina A (Gent, Brusel): Belgie, Slovinsko, Srbsko, Polsko, Ukrajina, Maďarsko. Skupina B (Verona, Monza, Turín, Florencie): Itálie, Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Švýcarsko. Skupina C (Düsseldorf): Německo, Ázerbájdžán, Turecko, Česko, Švédsko, Řecko. Skupina D (Tallinn): Estonsko, Finsko, Nizozemsko, Francie, Slovensko, Španělsko. Míčové sporty Hladký postup! Volejbalisté Budějovic jsou v osmifinále Poháru CEV

Reklama