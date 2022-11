Čeští volejbalisté narazí na ME na hvězdné Poláky, ženy na silné Turecko

Čeští volejbalisté narazí v základní skupině mistrovství Evropy 2023 na hvězdné Poláky, kteří ovládli světové šampionáty v letech 2014 a 2018 a letos získali stříbro. Základní skupinu C odehrají ve Skopje. Jejich reprezentační kolegyně mají ve skupině obhájkyně bronzových medailí Turkyně, kterým loni podlehly v osmifinále ME. Budou hrát skupinu C v Düsseldorfu.

Foto: Marek Pirner/Český volejbal České volejbalistky nastupují na MS k zápasu s Japonskem. Archivní fotoFoto : Marek Pirner/Český volejbal

Článek Čeští muži při dnešním slavnostním losování obou šampionátů v Neapoli dostali do skupiny také domácí Severní Makedonii, další balkánský celek z Černé Hory, Nizozemsko a Dánsko. Šampionát se uskuteční od 28. srpna do 16. září a svěřenci Jiřího Nováka na něm budou obhajovat čtvrtfinále z loňského ME, které spolupořádala Ostrava. Tehdy v osmifinále vyřadili olympijské vítěze Francouze. Pro příští šampionát je hlavním cílem českých volejbalistů postup ze skupiny. "Řekl bych, že ta skupina je taková trošku neznámá. Samozřejmě Poláci a Holanďani jsou podle posledních výsledků asi trochu favorité. Podle mě bude nebezpečný domácí tým. I my jsme na domácím mistrovství Evropy dokázali, že ten tým se před vlastními diváky vždycky vyburcuje k výborným výkonům. Černohorce jsme si osahali v Ostravě a nebylo to nic snadného. S Dánskem moc zkušeností nemáme. Budeme muset počkat na finální nominace a sehnat dostatek materiálů, abychom se na ty soupeře připravili," uvedl ve vyjádření pro ČTK reprezentační kouč Novák. České volejbalistky na finálový turnaj pro 24 zemí postoupily s přehledem z letošní kvalifikace. Vedle tureckého výběru se utkají s domácím Německem, Ázerbájdžánem, Švédskem a Řeckem. "Je to velmi zajímavá skupina se samými silnými týmy. Samozřejmě musíme počkat, jak budou vypadat soupisky za rok v létě, abychom měli přesnější představu. Těšíme se na tento evropský šampionát a budeme tvrdě pracovat, abychom byli v co nejlepší formě a bojovali o každý zápas. Naším prvním cílem je postoupit ze základní skupiny," řekl trenér českých reprezentantek Jannis Athanasopulos. Ženský šampionát budou od 15. srpna do 3. září pořádat vedle Německa také Belgie, Itálie a Estonsko. Turnaj vyvrcholí v Bruselu. Také mužské mistrovství Evropy má čtyři pořadatele. Se Severní Makedonií se o hostitelství podělí Bulharsko, Izrael a Itálie, kde turnaj vyvrcholí. I systém je pro obě ME stejný. Z každé ze čtyř šestičlenných skupin postoupí nejlepší čtyři týmy do osmifinále, odkud se bude pokračovat vyřazovacím způsobem. Tituly v obou kategoriích obhajuje Itálie. Los ME volejbalistů 2023: Skupina A (Řím, Perugia, Ancona, Bari, Boloňa): Itálie, Švýcarsko, Srbsko, Německo, Belgie, Estonsko. Skupina B (Varna): Bulharsko, Finsko, Slovinsko, Ukrajina, Chorvatsko, Španělsko. Skupina C (Skopje): Severní Makedonie, Černá Hora, Polsko, Nizozemsko, Česko, Dánsko Skupina D (Tel Aviv): Izrael, Rumunsko, Francie, Turecko, Portugalsko, Řecko. Los ME volejbalistek 2023: Skupina A (Gent, Brusel): Belgie, Slovinsko, Srbsko, Polsko, Ukrajina, Maďarsko. Skupina B (Verona, Monza, Turín, Florencie): Itálie, Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Švýcarsko. Skupina C (Düsseldorf): Německo, Ázerbájdžán, Turecko, Česko, Švédsko, Řecko. Skupina D (Tallinn): Estonsko, Finsko, Nizozemsko, Francie, Slovensko, Španělsko. Míčové sporty Hladký postup! Volejbalisté Budějovic jsou v osmifinále Poháru CEV

