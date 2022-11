Další skupiny se hrají v Itálii, Španělsku a Chorvatsku, do květnového Final Four postoupí pouze vítězové. Chrudimští patnáctinásobní čeští mistři prošli do elitní fáze jako vítězové říjnových bojů v základní skupině ve Skopje. Do finálového turnaje dosud žádný český tým nepostoupil.