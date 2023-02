Energie dál drtí sport. Jedna z největších házenkářských bašt na pokraji zániku

Zmiňovaná naděje vězí v transparentním účtu. Ten se vedení klubu rozhodlo po dlouhém zvažování založit a zveřejnit. Pokud se nepodaří nastřádat potřebnou sumu, bude konec. Tradice házené ve Vršovicích je přitom obrovská. První zmínky o Sokolu sahají až do roku 1921. Mezi lety 2009-2011 přišel historický zlom, po náročném financování založeném na grantu i sbírce a pěti osobních půjčkách členů, se vedení podařilo realizovat výstavbu haly. Ta se pro další dékadu stala domovem podstatné části pražských házenkářů.

Klub má celkem 314 členů, bezmála dvě stovky tvoří děti a mládež. „Konec menších oddílů by měl dopad také na nejvyšší složku, protože větší kluby si z těch menších doplňují juniorky. A v těchto kategoriích se pak hráči a hráčky perou o reprezentaci," míní Kryštof Konečný, jeden z odchovanců, který aktuálně hraje za A-tým Sokola. Angažmá si vyzkoušel dříve také v nizozemském Emmenu. „Vršovice mají v tuto chvíli zažádáno o grant, vzhledem ke splatnosti faktur ale klub nenašel jiné řešení, než se obrátit na veřejnost," dodává Konečný k aktuální situaci.

Sokol každopádně neztrácí víru a věří v zázrak. Kdyby se podařilo zimu překlenout, klub by mohly nakopnout jarní vzrůstající teploty. „Házená je hezký sport a kdyby ve Vršovicích skončila, přijdeme o jeden z největších klubů v Česku. Dětí tu máme spoustu, jejich počty se zvyšují. Neměly by kde trénovat," uzavírá Konečný. Podle něj nejde vyloučit možnost, že některé z nich by se sportem úplně skončily.