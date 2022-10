Sport v ohrožení! Obce přestanou klubům pomáhat, varuje Ertl

„To je pro nás nepochopitelná záležitost, protože reálně hrozí uzavírání sportovišť v příštím roce. Do problémů to bude dostávat také obce, kterým nezbydou prostředky na podporu sportu, kultury a dalších akcí. Zásadně jim nepomůže ani zastropování, výdaje na provoz jsou a budou enormní," dodal Ertl, podle kterého je snaha starostů sport zachovat. „Je ale důležité, jak se k tomu postaví nově zvolená zastupitelstva."

Potíže zaznamenává také Sdružení sportovních svazů ČR, v tíživé finančních situaci je mnoho klubů například z raftingu, hasičského sportu, motorismu, aeroklubu nebo tanečního sportu. „Národní sportovní agentura by ve spolupráci s námi měla vytvořit akční plán, který by reagoval na současnou situaci. Mělo by se říci, jaké programy jsou zbytné a které jsou důležité pro to, aby se zachovalo základní sportování," doplnil Ertl.