Finalisty volejbalové extraligy Lvy Praha povede místo Pomra Argentinec Barrial

Vybíral mezi čtyřmi kandidáty, pro Barriala rozhodlo odhodlání dát klubu všechno. "Má za sebou úspěšnou kariéru profesionálního hráče. Byl vynikajícím nahrávačem v italské lize a poté trénoval po světě. Například v Argentině, se Ziraatem Bankası získal Turecký pohár, vedl maďarský národní tým a v posledních letech pracoval v Arábii. Cítil jsem z něj velkou chuť vrátit se do Evropy ke kvalitnímu volejbalu," přiblížil Janeček minulost nového kouče. Jeho předchůdce Pomr se bude ve Lvech starat o hráče i hráčky od sedmi do dvaceti let.