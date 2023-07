Havelková se po beachvolejbalové epizodě vrací do haly, je v reprezentaci

Pak ji oslovil reprezentační trenér Jannis Athanasopulos a získal ji do týmu. "Mluvil jsem s Helenou poté, co oznámila svůj konec v beachvolejbalu. V naší konverzaci jsem cítil, že má velkou chuť a hlad po návratu ke klasickému volejbalu a zároveň chce pomoci reprezentačnímu týmu. Bude potřebovat nějaký čas na adaptaci, ale bezpochyby má dostatek zkušeností, aby se dostala na svůj level a mohla reprezentaci pomoct," uvedl v tiskové zprávě. Havelková v minulosti patřila k oporám národního týmu, byla i kapitánkou. Tou je nyní jiná smečařka Michaela Mlejnková.

Trenér Athanasopulos už má k dispozici první nahrávačku Kateřinu Valkovou, která vynechala závěr Evropské ligy kvůli zranění. První týden se naopak bude muset obejít bez šesti hráček, které se v Brně zúčastní kvalifikace o postup na ME do 22 let.