Velké plány, nečekaný rozchod! Hvězdný český tým se rozpadl

Se svým manželem a trenérem Simonem Nauschem se pak pustila do projektu s hvězdou šestkového volejbalu a kapitánkou reprezentace Havelkovou. „Všichni jsme věděli, že to bude extrémně náročné. Já se vracela na kurty po porodu, Helča se učila nový sport. Bohužel výsledkový a herní progres nebyl tak rychlý, jak jsme všichni doufali,“ přiznala.

Týmu nehrál do karet ani nový systém světové série, kdy hráčky musely absolvovat nevyzpytatelné kvalifikace na elitní turnaje. „Věřila jsem, že se to zlomí a výsledky na podzim přijdou. Helča ale po posledním turnaji v Lucembursku přišla s tím, že se trápí a rozhodla se, že už nechce v beachi pokračovat. Mrzí mě to,“ přiznala Nausch Sluková.

Co k tomu Havelkovou vedlo? „S Maki a Simonem jsme měli nějaké ambice, ale realita ukázala, že jsme byli od našeho cíle daleko. Přestala jsem mít z volejbalu radost, proto jsem přišla za týmem s tím, že mi tahle mise nedává to, co jsem chtěla a proč jsem na beachvolejbal přešla,“ vysvětluje Havelková.

Co dál? Obě hráčky si nechávají čas na rozmyšlenou. „Neměla jsem už pocit, že jsem Helenou Havelkovou. Tu chci zase najít. Kde to bude, to se uvidí,“ říká 34letá hráčka. O měsíc starší Nausch Sluková, maminka roční dcery Mayi, je také zatím v plánech opatrná. „Je to příliš čerstvé. Potřebuji si to promyslet,“ vzkazuje.