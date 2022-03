Házenkář Kašpárek skončí v Brestu, do Běloruska se možná vrátí dohrát sezonu

V Lize mistrů zbývalo Brestu sehrát dvě utkání s Kielem a Vardarem Skopje, která se už neuskuteční. "Nebereme to jako křivdu. Když jsem viděl, jak tvrdě k tomu přistupuje hokej nebo biatlon, tak jsem to čekal," uvedl Kašpárek, který je se 44 góly třetím nejlepším střelcem týmu v soutěži, v níž byl Brest už bez šance na postup do vyřazovací části.