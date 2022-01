Házenkáři jedou na šampionát ve dvaceti, všichni už mají negativní test. Vypadl jen Zeman

Dalšímu rozšíření nákazy se povedlo zabránit i díky tomu, že mužstvo od středy do pátku přerušilo přípravu a hráči byli na pokojích po jednom. „Negativní otestování všech je rozhodně velmi dobrá zpráva. Na druhé straně to nese škraloup v podobě toho, že byla narušena příprava. Ale jak jsem pozoroval ostatní týmy, prožily něco podobné. Nebyli jsme sami, kdo zažíval takovou situaci. Snad máme to nejhorší za sebou a věřím, že v Bratislavě bez ohledu na nastolený režim budou hráči maximálně obezřetní," mínil kouč.

„Chceme předvést to nejlepší, co v sobě máme, i když soupeři jsou extrémně obtížní," dodává kapitán Tomáš Babák. „Prostě chceme hrát na plný pecky, aby to s námi neměl nikdo snadné," tvrdí kouč, jenž teprve 24 hodin před úvodním vystoupení na ME určí, kterých šestnáct hráčů vyšle do boje se Španěly.