Házenkáři Karviné, Zubří a Dukly zahájili čtvrtfinále play off vítězně

Karviná zvládla zápas s Kopřivnicí i bez zraněného kanonýra Soláka. Hosté drželi krok jen do 12. minuty, Baník pak od stavu 7:7 čtyřbrankovou šňůrou odskočil a dál měl zápas pod kontrolou.

Házenkářky Mostu zdolaly v utkání 23. kola interligy Porubu 34:32 a díky dvacáté výhře v řadě se ujaly vedení v soutěži. V čele tabulky předstihly o bod Michalovce, oběma týmům zbývá do konce odehrát čtyři zápasy.

Černí Andělé sehráli na hřišti desáté Poruby vyrovnaný duel. Domácí hráčky sice vstoupily do zápasu lépe a do poloviny prvního dějství vedly, dramatický první poločas ale nakonec vyhrál Most 15:14. Ve druhém už hostující tým vedení nepustil.