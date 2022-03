Házenkáři Plzně prohráli úvodní čtvrtfinále ligy s Brnem v rozstřelu

"A já pevně věřím, že se nám povede víc než první čtvrtfinále s Brnem," prohlásil plzeňský kouč Petr Štochl s výhledem na evropskou soutěž. "Nechali jsme zápas dojít do sedmiček a to je vždycky vabank. My jsme za poslední tři, čtyři roky žádný rozstřel neprohráli, takže už to asi přijít muselo. Spíš jde o to, že jsme to vůbec dopustili. I když Brno odehrálo velmi dobrý zápas, nemělo se to stát," řekl Štochl.