Házenkáři Plzně vstoupili vítězně do semifinálové reprízy se Zubřím

"Několikrát jsme se dostali do velkého brankového rozdílu, protože jsme neproměňovali šance. To už je tady taková naše zlá tradice, že nás Filip Herajt vychytá a Plzeň je natolik zkušený tým, že si náskok dokáže pohlídat. My se pak dokážeme přitáhnout, ale nedokážeme to překlopit na svou stranu," řekl České televizi hostující Matěj Havran, jenž stejně jako Pavel Bajer zatížil konto Plzně sedmi góly.