Sabaté převzal reprezentaci v únoru poté, co po lednovém mistrovství Evropy vypršela smlouva předchozímu trenérovi Rastislavu Trtíkovi. Pětačtyřicetiletý bývalý kouč maďarského národního týmu se s českým celkem chystá na dubnové play off o postup na světový šampionát proti Severní Makedonii, nebo Rumunsku. Do prvního utkání nasadil rodák z Barcelony i několik talentovaných mladíků a debutantů, v druhé půli chytal nováček Hrdlička.

Český tým začal lépe a v osmé minutě vedl o čtyři branky 6:2. Od 12. do 23. minuty ale potkal domácí střelecký výpadek a soupeř šesti góly za sebou otočil stav na 10:7. Češi se do přestávky ještě stihli znovu dotáhnout na 12:12. Pětkrát se v úvodním dějství trefil Hrstka.

"Jsem spokojený s tím, že jsme dokázali přenést do hry spoustu věcí, co jsme chtěli. Zařadili jsme některé nové věci, které jsme předtím nehráli. Ale takové zápasy chceme vyhrávat. Víme, kde byly chyby, zanalyzujeme si to a zítra to zkusíme napravit," řekl ve svazové nahrávce pro média asistent trenéra Jan Běloch.