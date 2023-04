Házenkářka Andrýsková si zahraje bundesligu. O tom jsem odmalička snila, usmívá se

Do Neckarsulmu, 25tisícového města poblíž Stuttgartu, si ji vyhlédl sám trenér Thomas Zeitz, jenž tým převezme od příští sezony. „To mě dost oslovilo. Chtěl vysokou levou spojku, která se nebojí vystřelit. Jeho zájem mě přesvědčil. Líbí se mi jeho koncept házené, do kterého bych měla dobře zapadnout. Jsem z toho nadšená," rozplývala se Andrýsková, jež se v týmu potká i s 19letou českou brankářkou Anitou Poláčkovou.

Andrýskovou čeká první zahraniční angažmá. „Odmalička jsem snila o tom, že jednou půjdu hrát do ciziny. Teď nastal správný čas. Myslím, že Most už mi dal všechno, co mi mohl dát. A já jemu taky. Je načase udělat další krok a posunout se v kariéře," vysvětlovala.

Rodačka z Uherského Hradiště vyzkouší házenou poprvé plně profesionálně. „Teď ještě dokončuju studium na Zemědělské univerzitě v Praze, takže od příští sezony se budu soustředit stoprocentně už jen na sport. Asi to bude velká změna, ale snad si to sedne," přeje si Andrýsková.

Tato sezona pro ni není, stejně jako pro celý Most, úplně ideální. Kvůli zlomenině levé ruky chyběla na jejím startu a teď se zotavuje z dalšího zranění. „Trápí mě achilovka. Už se ale dostávám zpátky do tréninku a do play off bych snad mohla naskočit. Ideální čas na návrat," usmála se.