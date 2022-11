Házenkářky Mostu pod vedením staronového kouče Tancoše vyhrály v Porubě

Na hřišti předposlední Poruby měly favoritky dobrý vstup do zápasu, vedly až o pět gólů, poločas ale vyhrály jen 14:13. Ani po přestávce nedokázal dlouho Most soupeřkám odskočit, Sokol dokonce srovnal na 17:17, pak už ale Most získal rozhodující náskok a udržel ho. Za domácí se trefila desetkrát Anežka Farářová, Most měl dvě sedmigólové střelkyně Adélu Stříškovou a Charlotte Cholevovovou.