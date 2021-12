Házenkářky se narychlo přesunuly do Barcelony a už se těší na Koreu

Rychle oslavily vydřené vítězství nad Slovenskem 24:23, díky čemuž se vyhnuly průšvihu a splnily cíl. České házenkářky postoupily do hlavní fáze mistrovství světa ve Španělsku, tedy mezi nejlepších 24 týmů. Z Valencie, kde bydlely při zápasech základní skupiny hraných v nedaleké Llírii, se narychlo přesunuly do Barcelony. Odtud budou jezdit do přibližně 25 kilometrů vzdálené házenkářské bašty Granollers, kde vyzvou už ve středu Jižní Koreu, v pátek Dánsko a v neděli Kongo.

Článek Barcelona (od našeho zpravodaje) - Reprezentantky se přesunuly společně autobusem, cesta jim zabrala asi čtyři hodiny. „Je to jednodušší než letadlo. Cesta je ale náročná, protože mezi zápasy máme znovu jen den volna," popisuje spojka Markéta Hurychová. Český tým vyrážel z Valencie až v deset hodin, hráčky tak měly čas se prospat. „Samotný přesun jsme zvládli v klidu. Bylo ale těžké sbalit všechny společné věci a v dalším hotelu je vyklidit," říká trenér Jan Bašný. Ve španělské metropoli reprezentantky bydlí v hotelu kousek od Středozemního moře. Moc času na prohlížení krásné Barcelony ale nejspíš nedostanou. „Kdybychom měly aspoň dva dny volna v řadě, město si užijeme víc. Snad aspoň jedno odpoledne najdeme. Kdo by se nechtěl podívat po Barceloně," zasní se Hurychová. Míčové sporty Drama o vše a česká euforie. Národní tým si na MS poradil se Slovenkami Házenkářky po příjezdu čekala videopříprava na středeční zápas proti Jižní Koreji, rekondiční trénink a hlavně regenerace pod vedením fyzioterapeutů. Dosavadní duely Jihokorejek kvůli nedostatku času sledovaly už po pondělním utkání a při cestě autobusem. „Praktikují rychlou běhavou házenou, umí sehrát brejky. Jsou silné při akcích jedna na jednu," vypichuje nebezpečí soupeře Hurychová. https://www.facebook.com/czechhandball/posts/4608764585905876 Jižní Korea, stejně jako ostatní soupeři v hlavní fázi, hrála už základní skupinu v Granollers a vyhnula se tak nepříjemnému cestování. „Je to naše drobná nevýhoda. Ale jsem hlavně rád, že jsme postoupili, spadly z nás nervy. Pokusíme se zkvalitnit naši hru a vyhrát co nejvíce duelů," velí kouč Bašný. Reprezentantky si do hlavní fáze přenáší nula bodů a jejich vyhlídky na postup do čtvrtfinále jsou jen teoretické. Ze šestičlenné skupiny totiž postupují pouze dva týmy. „Moje cíle jsou výš než jen skalp Slovenska. Šance na čtvrtfinále stále žije a chceme se o něj porvat," říká odhodlaně Hurychová. S úsměvem ji vzápětí doplňuje i brankářka Petra Kudláčková: „Půjdeme do toho na bomby!" https://www.facebook.com/czechhandball/posts/4610999839015684

