Házenkářské probuzení až ke konci. Dlouho jsme hráli se zataženou ruční brzdou, mrzí Mrkvu

Zleva Filip Mirkulovski z Makedonie a Stanislav Kašpárek z Česka v play off kvalifikace MS házenkářů..Foto : Dalibor Glück, ČTK

Ještě pět minut před koncem byl stav 20:24, přesto se reprezentantům povedlo výraznou gólovou ztrátu smazat. „Pro mě to byl náramně těžký debut, jsem ale rád za vzkříšení naděje pro odvetu. Diváci byli tím hráčem navíc, kterého jsme ke konci potřebovali," líčil 19letý nováček Mathias Choleva.

Pocity hráčů byly hodně smíšené. „Těžko se mi to hodnotí, byli jsme dlouho zbytečně v křeči a zahodili spoustu šancí. Když si ale uvědomím, že jsme ve druhém poločase prohrávali rozdílem sedmi branek, tak musíme být rádi i za remízu, která nám dala naději na cestu do Makedonie a věřím, že odveta může být zcela otevřená," řekl nejlepší český střelec Matěj Klíma.

„Bude to ve Skopje neskutečná řežba v pekelné atmosféře. My tam každopádně musíme předvést o sto procent lepší výkon než doma, ale máme na co navázat. Když budeme hrát jako poslední čtvrthodinu ve Zlíně, můžeme myslet i na vítězství z horké půdy soupeře," uvažoval Mrkva.