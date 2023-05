Hegemonie Mostu je u konce! Na palubovce bychom klidně umřely, culí se slávistka Kudláčková

Král je mrtev, ať žije král. V ženské házené skončila nadvláda Mostu, který útočil na desátý titul v českém play off v řadě, ale ve finále ho obrala pražská Slavia. „Jednou to přijít muselo. A za rok to chceme znovu,“ usmívala se klíčová postava dvojzápasu Petra Kudláčková. Slávistická brankářka vychytala domácí výhru 32:26 a v odvetě na severočeské palubovce stačila Pražankám remíza 24:24.

Foto: Hana Vrbková/Česká házená Radost slávistické házenkářky Petry Kudláčkové ve finále proti Mostu.

Článek Osmadvacetiletá reprezentantka letos oblékla dres Slavie po čtyřech sezonách v zahraničí. „Hned při návratu jsem říkala, že se vracím pro titul. Ale fakt by mě nenapadlo, že tu takhle budeme juchat hned v první sezoně. Neskutečné pocity. Ani nevím, co mám říct," radovala se. Slavia při kralování Mostu prohrála ve finále s Baníkem hned šestkrát. A Severočešky v odvetě nebezpečně dotahovaly. „Už jsem si po těch všech prohraných finále říkala ‚Ajaj, už je to tady zase'. Ale pořád jsem věřila. Celý tým věřil. Byly jsme ochotny na palubovce umřít, aby Most nezískal desátý titul v řadě," svěřovala se Kudláčková, která si užívala pozápasové momenty se šampaňským v ruce. „Budou to velké oslavy. A pořádně dlouhé, hlavně teda z mojí strany," culila se. Foto: Jan Šťastný, ČTK Házenkářky Slavie slaví titul po 13 letech, přerušily kralování Mostu. Finále také přineslo loučení na obou stranách. Ve Slavii končí trenér Jan Salač, kterého nahradí dlouholetý hráč, kouč i sportovní ředitel mužské Dukly Daniel Čurda. „Pro mě to znamená možná jeden z vrcholů trenérské kariéry. I když pár úspěchů bylo, tohle je momentálně nejvíc. Jsem šťastný jak blecha," rozplýval se Salač. Z Mostu odchází do zahraničí třeba tahounky Cholevová s Andrýskovou. A kariéru ve 31 letech končí gólmanka Dominika Müllnerová, která vychytala Černým andělům všech dosavadních devět titulů. Foto: Jan Šťastný, ČTK Zklamané házenkářky Mostu (zleva) Petra Maňáková a Charlotte Cholevová. „Bohužel ne všechno v životě vyjde ideálně. Ale bylo to krásných 12 let v Mostu. Jsem ohromně vděčná, že jsem tu mohla hrát a mohla jsem toho tady tolik zažít," říkala smutná brankářka. „Slavii patří gratulace, připravila se na nás výborně a zaslouženě vyhrála," ocenila Müllnerová Severočešky prožívaly náročnou sezonu. Protrápily se Ligou mistryň a i kvůli velkému vytížení je trápila řada zranění. „Doufali jsme, že nás tyhle trable opustí. Ale v týdnu se zranila Andrýsková, na začátku zápasu Mikulčík. Strašné změny, blázinec. Ale před holkami klobouk dolů, bojovaly do poslední vteřiny," hodnotil mostecký trenér Jiří Tancoš. Ten také na střídačce končí a nahradí ho bývalý reprezentant Vladimír Šuma. Míčové sporty Házenkářky Slavie ukončily domácí nadvládu Mostu a slaví desátý titul

