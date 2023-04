Hráč NFL Hamlin po lednové srdeční zástavě dostal povolení vrátit se k tréninkům

"Byl u třech dalších specialistů a všichni se shodli. Může znovu dělat všechno to co každý, kdo se vrací po zranění. Dostal zelenou k veškeré tréninkové aktivitě," řekl novinářům Brandon Beane, generální manažer týmu Buffalo Bills.

Hamlin zkolaboval 2. ledna po kontaktu se soupeřem, který ho při srážce trefil ramenem do hrudníku. Záchranáři pětadvacetiletého hráče na trávníku několik minut oživovali a obnovili jeho srdeční tep. Poté byl Hamlin v nemocnici dva dny udržován v umělém spánku. Jeho stav se následně výrazně zlepšil a už devět dnů po incidentu byl propuštěn do domácího ošetřování. V minulých měsících Hamlin vystoupil na několika místech po celé zemi a sešel se i s prezidentem Joem Bidenem, jenž ho pozval do Bílého domu.