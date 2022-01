Hrdost a vztyčená hlava, ale obrovské zklamání. Házenkáři po remíze se Švédy smutní

Velkého favorita se národní tým nezalekl a Švédska se držel po celý zápas. Od stavu 1:0 se však ani jednou do vedení nedostal a poslední útok v závěrečných sekundách za vyrovnaného stavu už ke gólu nedotáhl. „Postup byl extrémně blízko. Moc lidí by nám před turnajem nevěřilo, že uhrajeme remízu se Švédy. Bohužel nám to ale nestačí," mrzí střední spojku Tomáše Babáka.