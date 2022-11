Hvězdná Piacenza? Pojedeme si pro výhru, věří trenér Lvů Praha

Prohraný zápas pro nás znamená konec světa. Trápíme se několik dnů, blbou náladu přeneseme na rodinu, všude... Pro vás je to jeden nezdar na dlouhé cestě. Trocha vašeho nadhledu by se nám hodila.

Více ta druhá. S Odolenou Vodou šlo o první utkání sezony. Očekávání byla veliká, nervozita taky. To se někdy stává. Se Zlínem jsme hráli mizerně. To už nesmíme zopakovat. Pokud bychom měli tyto body, mohli jsme být na medailových příčkách. Teď je budeme muset získat zpět u těžších soupeřů.

Já bych si ji nevybral, ale je to tak. Zahrajeme si proti skutečně hvězdnému týmu. Máme příležitost ukázat se a těšíme se na konfrontaci s jedním z nejlepších týmů světa.

Vracíte se do Itálie, kde jste šest let působil. Jde pro vás o návrat do druhého domova?