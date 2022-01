Hvězdy bez manýr. Volejbalovou extraligu ozdobí nizozemská legenda i slovenský smečař

Volejbalová extraliga se má na co těšit. Do české nejvyšší soutěže míří pořádné hvězdy. V barvách pražských Lvů budou působit Nizozemec Kay van Dijk a Slovák Tomáš Kriško. Co oba hráče spojuje? „Jde o vítězné typy s bohatými zkušenostmi," hlásí spokojeně trenér Lvů Tomáš Pomr. Oba volejbalisté jsou od minulého týdne jeho svěřenci. Znají se však déle – v letech 2018/19 proti sobě nastupovali v argentinské nejvyšší soutěži. Tím pojítka nekončí... „Jde o povahově výborné kluky, do kolektivu rychle zapadli. Přišlo mi, jako by s námi byli od léta," líčí kouč pražského celku.

Foto: Lvi Praha Volejbalová extraliga se má na co těšit. Do české nejvyšší soutěže míří pořádné hvězdy. V barvách pražských Lvů budou působit Nizozemec Kay van Dijk a Slovák Tomáš Kriško.Foto : Lvi Praha

Článek Angažování hvězd prý pokladnu Lvů enormně nezatíží. „Mají standardní požadavky. Jejich cena odpovídá kvalitě. Jsme rádi, že jsme měli to štěstí a uzavřeli s nimi smlouvy," doplňuje Pomr. Zatímco nizozemský univerzál podepsal na půl roku, slovenský smečař má kontrakt o rok delší. „Mám jasný cíl, vyhrát český titul," sděluje van Dijk. Účastník olympiády v Aténách, který měří úctyhodných 216 centimetrů, už zažil mistrovské oslavy v Belgii a Slovinsku. Hrával i za slavné Trentino, bohatou Jaroslavl a nezalekl se ani exotických angažmá v Číně, SAE či Íránu. „Nejvíce mi vyhovoval styl života a přátelství lidí v Řecku. A nejméně? Pokud člověk chce vidět negativní věci, najde je všude. Já chci zažívat hezké věci a mít příjemné vzpomínky," říká 37letý volejbalista. Míčové sporty Volejbalisté Ústí otočili zápas s Odolenou Vodou a dotáhli se na ni O čtyři roky mladší Kriško před Vánocemi překvapivě ukončil angažmá v rumunské Craiově. Nikdo ho nevyháněl, tamní klub s kapitánem národního týmu Slovenska v sestavě dosáhl na deset výher z jedenácti utkání. „Můj syn měl zdravotní problémy. Usoudili jsme, že bude lepší vrátit se domů," vysvětluje fenomenální přihrávač. Okolo dvojnásobného šampiona v dresu Dukly Liberec okamžitě svištěla lasa. „Lvi mi nabídli velmi dobré podmínky. Z Prahy se snadno dostaneme na Slovensko, to je pro mě i rodinu nyní velmi důležité. Budeme tam teď často jezdit," přesvědčuje, co rozhodlo. Obě posily potěšilo, když uviděly na soupisce jméno druhého z nováčků. „Vím, o jak kvalitního jde hráče. To mě utvrdilo, že jsem nešlápl vedle," míní van Dijk. Každý den si vzpomenou na nějakou příhodu z Argentiny. „Máme se o čem bavit ještě hodně dlouho," usměje se Kriško. Za všechny historky uvede jednu, která se udála na palubovce Libertad Burgi Voley, kam tým z Buenos Aires přijel v roli hostů. „Hodil jsem si míč na servis, v letu jsem trefil holuba a míč se od něj odrazil na tribunu. Trenér se začal smát, že tohle se mi v Evropě nestane," vypravuje smečař. Na holuby vzpomíná i Van Dijk, který upřesní, že se spolu oba borci utkali sedmkrát. Poprvé v jednom dresu se volejbalové stars setkaly o minulém víkendu. Lvi jeli do Brna a ani s Kriškem v základní sestavě a střídajícím van Dijkem nedokázali zabránit třetí porážce v řadě. „Ukázalo se, že je česká extraliga dobrá soutěž. Sice jsme nevyhráli, ale zážitek nebyl vyloženě nepříjemný. Tým proti nám enormně bojoval," popisuje Nizozemec. „V některých momentech je třeba zachovat chladnější hlavu na úkor enormní snahy. Až to dokážeme, výrazně se posuneme," rozvíjí téma více než dvoumetrový rodák z Liptovského Mikuláše. Výsledek mohou Pražané odčinit už tuto sobotu, kdy od 19 hodin přivítají v Unyp areně Odolenu Vodu. „Víme, co bylo špatně, příště zvítězíme," dodává univerzál a jeho smečařský parťák souhlasně přikyvuje. Míčové sporty Slavný ruský volejbalista Chamuckich zemřel, bylo mu 52 let

Reklama