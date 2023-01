Jak Démar vzkřísil Liberec. Velice příjemný pocit, raduje se z prvního místa

Severočeské volejbalisty převzal po minulé sezoně, kterou Dukla zakončila osmá, tedy nejhorším umístěním ve své historii. Nyní, pět zápasů před koncem základní části, však soutěž vede o dva body před dvojnásobným obhájcem titulu z Karlových Varů. „Skromnost stranou, může za to dobrý kouč," vtipkuje Démar. Ale bez legrace, v čem podle něj spočívá aktuální renesance tradiční volejbalové značky?

Koho považuje za největší trefu? „Hodně překvapený jsem z Nivalda, o kterém jsem hodně přemýšlel, zda ho tady nechat. Věděl jsem, že na útoku hraje par excellence, ale nevěděl jsem, jak je na tom v dalších herních činnostech jako blok, podání, příjem, obrana. Nakonec jsme nemohli najít žádného smečaře, který by se mi líbil a Nivaldo tím pádem zůstal. V tom jsme měli velké štěstí, které k tomu asi patří. Jsem příjemně překvapený, jak se lepší na přihrávce, podání a dalších činnostech a jak tým táhne. Z toho mám velkou radost," říká na adresu smečaře, jediného hráče z Kuby v české extralize.

„Nechci chválit všechny, ale dál je výborný Krajčovič, Kruno (Nikačeviš), který podle mě patří mezi nejlepší střeďáky, libero Silver Maar, Gavenda, který se rozehrává, Ticháček, Marcel Lux nebo Lukáš Démar. Ani o jednom hráči nemůžu říct nic negativního," pochvaluje si Démar, který chce základní část dohrát na první, maximálně stříbrné pozici. „Chceme mít dobrou pozici pro play off. To je náš cíl a máme to ve svých rukách," uzavírá.