Jihostroj si po domácí vítězné bitvě vynutil páté semifinále v Liberci

Sedmačtyřicetiletou nahrávačku a bývalou olympioničku v beachvolejbalu Soňu Novákovou vyzdvihl i trenér Prostějova Miroslav Čada. "Bylo to velice vyrovnané utkání. My jsme si před jeho začátkem řekli, že se půjdeme rvát do posledního míče, a totéž jsme si opakovali i za nepříznivého průběhu. Až se nám to podařilo do puntíku splnit. Myslím, že velký podíl na dnešním vítězství má Soňa Nováková, která šla na hřiště ve třetím setu a pak došlo ke zlomu. Celkově chci ale vyzvednout výborný kolektivní výkon celého týmu, jeho nezlomnost," zhodnotil třetí semifinále.