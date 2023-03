Kanonýrka Korešová dotáhla osmi góly házenkářky Písku k výhře v Porubě

Písek už má postup do play off jistý, ale ve zbývajících třech zápasech může ještě vylepšit svou výchozí pozici. Jihočeský tým ztrácí bod na Slavii Praha a tři body na mistrovský Most, jenž je jako nejlepší z českých klubů na čtvrté příčce za slovenským triem Dunajská Streda, Šaľa, Michalovce.