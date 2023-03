Martin Galia je veliká osobnost, pochvaluje si mladá brankářka Wizurová spolupráci s legendou

Mladá brankářka už zasáhla do patnácti interligových zápasů, k tomu v Porubě chytá nejvyšší dorosteneckou soutěž. „S interligou jsem vůbec nepočítala, jsem moc ráda, že v ní dostávám tolik šancí. A juniorská reprezentace, to je třešnička na dortu. Jsem strašně ráda, když mohu obléknout dres národního týmu," svěřila se vytáhlá brunetka, která se stane plnoletou letos na Den dětí, tedy 1. června. „Vždycky jsem z domova byla vedená ke sportu. V tom chci pokračovat a když jsem v něčem celkem dobrá, tak je to moje největší motivace. Hýbat se a být úspěšná," prozradila Wizurová své „profesní" motto.

Má výhodu, že na reprezentačních kempech o ni pečuje Martin Galia, v minulosti nejlepší gólman světa, který ještě dohrává úspěšnou kariéru v Karviné. „Vidím u ní velkou výhodu v jejím přístupu a fyzické připravenosti. Maká na sobě, chce se posouvat. Patricii pomáhá, že je vysoká a má dobrou konstituci těla. V sedmnácti letech chytá za Porubu stabilně nejvyšší soutěž, kde se jí navíc nevede vůbec zle. Sbírá zkušenosti a díky fyzické připravenosti může dál herně růst," chválí talentovanou svěřenkyni Galia.

Foto: Česká házená Dlouholetý reprezentační házenkářský gólman Martin Galia se vrací do Karviné.Foto : Česká házená

Spolupráci si pochvaluje také Wizurová. Aby také ne. „Vždyť pro mě je Martin veliká osobnost, idol," usmívá se. „Tím, že jsem vysoká, se mohu trochu řídit mužskou házenkářskou školou. Také mi připomíná, ať mezi tyčemi tuhle přednost využívám. Díky výšce mám větší rozsah. Ale minusem je pro změnu rychlost nohou, tam musím techniku zlepšit a pilovat. Společné tréninky s ním mi každopádně dávají hodně," pochvaluje si.

V sezoně pravidelně přepíná mezi dorosteneckou a dospělou kategorií, v rámci individuálního plánu si přidává v posilovně nebo na běžeckém pásu. A snaží se nezanedbat ani regeneraci. „V juniorské reprezentaci jsem začala pracovat také na mentální přípravě. Ale nejdůležitější je pro mě dobrá nálada v kabině, společné tanečky. Ale jeden svůj speciální rituál mám. Před zápasem si vždycky musím vyčistit zuby, ani nevím proč," směje se Wizurová.

Galia talentovanou hráčku varuje, že krok do velké házené bude pro porubský drahokam ještě náročný. „Důležitým faktorem u talentovaných hráček jejího věku je to, jakým způsobem se jim podaří skloubit sport a školu. V kritickém období rozhoduje, zda sport neupozadí a najdou si na něj čas i při studiu tak, aby se mohly dál rozvíjet. Pokud se to podaří, brzy se může posunout i do dospělé reprezentace," upozorňuje bývalý reprezentant, který většinu kariéry strávil v bundeslize.

Nicméně se zdá, že Wizurová má sportovní sny uspořádané dobře. „Chytat, chytat a chytat, to vám dá nejvíc. Hraji MOL Ligu, to se s dorosteneckou soutěží nedá vůbec srovnat. A vím, že se stále musím učit, výkony nejsou stabilní. Jednou bych si chtěla zachytat Ligu mistrů, to by si přál každý. A pokud jde o reprezentaci, i tam si musíme dávat vysoké cíle. Takže můj sen je, abychom se dostaly na olympijské hry," vyznala se brankářka.