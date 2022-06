Kapitán hokejbalového mistra Kert Park Praha Wróbel: Slavili jsme tři dny. Teď už myslíme na šampionát v Montrealu

Kert Park získal minulou neděli pátý titul v řadě. Jak dlouho se takový úspěch slaví?

Jak mu náleží, tři dny. My jsme si šli za tím, abychom ten pátý získali a osamostatnili se co do počtu titulů v řadě od Ústí nad Labem a Mladé Boleslavi. V roce 2020 byly soutěže předčasně ukončeny kvůli kovidu, o titul se nehrálo, takže ta šňůra od roku 2017 byla po třech titulech přerušena a navázali jsme na ni loni a pokračovali letos. Zapsali jsme se do historie českého hokejbalu. Při oslavách jsme probírali, že titulů mohlo být možná už šest, kdyby se o něj hrálo i v roce 2020... Ale to se nevrátí. Po titulu si vždycky říkáme, že byl možná ten poslední. Už však padl návrh zabojovat příští rok o šestý. Přibývají nám sice roky, uvidíme, ale proč ne...

Vy jste byl u všech pěti titulů, dají se v srovnat?

Každý je něčím specifický, váže se k němu jiný příběh. Kdybych měl vypíchnout jeden, pak ten první. Vyhráli jsme ho i pro našeho kamaráda Libora Topolánka, který o něm snil, ale bohužel předčasně odešel z tohoto světa, ale ne z našich srdcí. A co mají všechny společného, jsou ty krásné oslavy a báječný pocit, co tahle parta dokázala. U všech pěti nás bylo víc.

Foto: Michal Pěch Tomáš Wróbel děkuje fanouškům. První krok k pátému titulu udělal Kert Park doma na Lužinách.Foto : Michal Pěch

Říkal jste, že roky přibývají, ale každý tým má zdravé jádro, kolem něhož se mužstvo tvoří. Je těžké ho doplňovat?

V Kertu tvoří to jádro asi devět hráčů, dál se ale rozšiřuje. Mužstvo se daří vhodně doplňovat, trenér David Kuna a vedení klubu, to umějí, proto máme tak dobré výsledky a jsme už několik let nejlepší v Česku. Jak jsem řekl, roky nám sice přibývají, mnozí z nás překročili třicítku, ale ty zkušenosti a dobrá parta na ty mladší a rychlejší pořád stačí. Tím rozhodně neříkám, že bychom usnuli na vavřínech.

Hokej s míčkem hrál snad každý kluk na plácku, podobně jako fotbal. Ale hokejbal je přeci jenom jinde, má jasná pravidla. Je těžké mužstvo doplňovat?

Kert Park má kam sáhnout, výborně se tu pracuje s mládeží. Máme podporu městské části Prahy 13. Popularita hokejbalu pomalu roste, takže přibývá zájemců i mezi dětmi. Z dorostu do prvního týmu přišli v poslední době Lukaš Suchánek, Vojta Jágr, Jakub Kovárník, zatímco Jágr už je členem základní sestavy, ostatní se postupně zapracovávají a šanci dostávají hlavně v extraligových zápasech. Dřív jsme stahovali kluky z jiných klubů po republice, sáhnout do vlastní líhně je jednodušší. Pochopitelně chceme posilovat o kvalitní hráče i z dalších klubů. Problém ale bývá v tom, že oni se bojí, že by si v Kertu nezahráli, a nejdou. Při tom zájem máme my, takže šanci by určitě dostali.

Konkuruje hokejbalu hodně florbal?

Je to konkurence, florbal se dá hrát prakticky v každé tělocvičně. Hokejbal potřebuje regulérní hřiště, ale zájem o něj roste, některé mimopražské kluby mají k dispozici parádní areály, haly. Přesto si myslím, že hokejbal trochu zaspal, úspěchů ze světových šampionátů mohl využít víc ke svojí propagaci. Už to ale není jen letní doplněk pro hokejisty.

Foto: Michal Pěch Tomáš Wróbel v objetí s trenérem Davidem Kunou.Foto : Michal Pěch

Jako byl třeba loňský start Davida Pastrňáka v dresu Karviné právě proti Kertu...

Byl to pro nás zážitek, zahrát si proti nejlepšímu současnému českému hokejistovi. Dal nám sice gól, ale Karvinou jsme porazili.

Hovoříte o rostoucí popularitě hokejbalu. Kdo tvoří jeho světovou špičku?

Stále se rozšiřuje, tvoří ji například Kanada, USA, Švýcarsko, Slovensko, Finsko, Řecko, počítáme k ní i Česko. Každý rok se objeví nové týmy, přibývá zemí, kde se hokejbal hraje na vysoké úrovni, nahoru jde třeba Indie. Uspět na světovém šampionátu je stále těžší. Medaili může získat i osm zemí.

O tomto víkendu probíhá soustředění reprezentace před mistrovstvím světa v Kanadě. Kolik hráčů má Kert Park Praha v nominaci?

Je nás sedm. Gólman Petr Mikl, a kromě mne dalších pět útočníků: Dalimil Zvonek, Martin Kruček, Lukáš Lhota, Tomáš Fejfar a Radomír Vaněk. Další soustředění nás čeká příští víkend a pak letíme do Montrealu, kde hrajeme už 21. června první zápas ve skupině s Itálií. Dál nás čekají Velká Británie, Haiti a věčný rival ze Slovenska.

Foto: Michal Pěch Kapitán Kert Parku Praha Tomáš Wróbel s trofejemi za pátý titul v řadě.Foto : Michal Pěch

V zámoří se často světový šampionát v hokejbalu nehraje...

To je pravda, ale třeba s Martinem Kručkem jsme byli v Kanadě na světovém šampionátu v roce 2013, a přivezli jsme si stříbro.

S jakými ambicemi do Montrealu poletíte?

S těmi nejvyššími. Hrát v Kanadě je výzva. Máme silný tým, vhodně doplněný o mladé hráče. Pochopitelně světový šampionát je nevyzpytatelný, v play off vám nevyjde jeden zápas a jedete domů. Nemáte možnost opravy jako doma, kde se o titul hraje na tři vítězné zápasy. Budeme pokorní a snad se k nám přikloní i štěstí.

Foto: Michal Pěch Kert Park Praha oslavil pátý titul v řadě v Kladně.Foto : Michal Pěch

Jako kapitán jste dovedl k titulu Kert Park, budete mít C na dresu i v Kanadě?