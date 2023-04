Kapitán Lvů Janouch čeká v semifinále proti Karlovarsku pětisetové bitvy

Hráči Karlovarska to takto nemohou brát. Dvakrát po sobě vyhráli extraligu a musí znovu. Je to vaše výhoda?

Dost věcí jim hraje do karet. Vyhráli poslední dvě vzájemné série a letos je vaše bilance 1:2. Může to mít vliv na výsledek?

Nemám moc rád takové ty řeči, že se nám na někoho nedaří. Každý zápas začíná od nuly a stejně jako soupeř máme možnost ovlivnit ho a vyhrát. Karlovarsko má dobrý tým, který je vyrovnaný na každém postu. Trenér Novák ho buduje spoustu let. Má přirozenou autoritu a kluci za ním jdou. Systém hry mají pevně daný a výborně zažitý. My se od srpna připravujeme pod novým koučem. Nějaký čas trvalo, než jsme zvládli, co po nás chce. Teď v nejdůležitější části sezony se nám to daří plnit a stále děláme pokroky. V tom může být naše výhoda, nemyslím si, že Vary mohou udělat pokrok, budou hrát to, co poslední roky.