Kapitán Lvů Praha Janouch: Jsem rád, že u tohoto historického momentu můžu být

"Jsem rád, že u tohoto historického momentu můžu být, že budu zapsaný pod tímto pohárem. Byla to velká zodpovědnost, už když jsem přišel. První rok byl vyhlášen útok na titul. Loni jsme to nedali, o dva body, esem o pásku. To byla pro mě asi nejhorší chvíle ve volejbale, špatně jsem to nesl. Dnešek to všechno maže," rozplýval se dvaatřicetiletý volejbalista v rozhovoru pro ČTK a Radiožurnál.

Do extraligy se před sezonou 2020/2021 vrátil po dvou letech v německém Friedrichshafenu. Projekt Lvů ho oslovil. "Chtěl jsem jít někam, kde se bude hrát na špici. To byla moje podmínka. Když jsem se chtěl vrátit do Česka, tak hrát o titul. Samozřejmě to bylo trošičku riskantní, protože Praha v historii nepatřila mezi ty týmy jako Liberec, Budějovice, Kladno, Vary. Pro tým, který ty ambice neměl, je strašně těžké, aby se tam dostal," vzpomínal český reprezentant.

V letech 2015 a 2016 získal domácí trofej v barvách Dukly Liberec, ale současný triumf si užíval ještě víc. "Liga je vyrovnanější, hraje se od prvního kola play off. Když to přeženu, když jsem hrál v Liberci, tak první kolo jsme zápasy vyhrávali tři nula. Dneska je to úplně jiné, musíme bojovat od začátku. Takže je to ubojovanější, jsme víc vyždímaní," popisoval.

Foto: Michaela Říhová, ČTK Lvi Praha slaví první mistrovský titul v historii

Už nebere titul jako samozřejmost. "Je to těžší a těžší, favoritů je strašně moc. Je to hrozně cenné, že musíme bojovat od prvního utkání. Je to můj první titul jako kapitána, strašně moc to pro mě znamená. Jsem hrdý na náš tým, že jsme to zvládli," uvedl.

Ocenil práci argentinského trenéra Juana Manuela Barriala, kterého vedení Lvů angažovalo před sezonou.