Kapitánka házenkářek Malá prodloužila smlouvu v Bietigheimu

Vloni Malá s Bietigheimem nezažila v 63 soutěžních zápasech jedinou porážku a slavila tituly v bundeslize, Evropské lize a domácím poháru i Superpoháru. V německé nejvyšší soutěži Bietigheim ani v tomto ročníku ještě nenašel po 18 kolech přemožitele a o nadcházejícím víkendu tým čeká pohárové Final Four. V Lize mistryň tolik dominantní nebyl a z "mostecké" základní skupiny nepostoupil do play off.