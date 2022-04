Liberecké i olomoucké volejbalistky vyrovnaly semifinálové série

Liberecká Dukla, jež v neděli poprvé v sezoně s Prostějovem zaváhala a prohrála doma 1:3, získala v Brně první tři výměny, ale pak už v prvním setu jen dotahovala ztrátu a neuspěla proti Hanačkám ve čtvrté sadě za sebou (21:25). Pod vedením nejproduktivnější hráčky zápasu Karin Šunderlíkové, autorky 26 bodů, ale zvládly obhájkyně titulu koncovky dalších dvou setů (25:21 a 25:22), jenže ve čtvrtém setu zase byly šťastnější domácí hráčky (25:21). V tie-breaku ale papírový favorit nepustil soupeře už ani jednou do vedení a zkrácený set vyhrál 15:9.

"Byl to krásný pětisetový boj hodný semifinále. Sice i s chybami, ale ty k volejbalu patří," řekl liberecký trenér Libor Gálík. "My jsme na rozdíl od prvního utkání začali pořádně útočit, byli odvážnější, pomohli si také dobrou obranou. I domácí ale hráli výborně, bylo moc těžké je udolat. Museli jsme prokázat velkou vůli a odolnost, aby se nám to povedlo," dodal.