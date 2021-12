Liberecké volejbalistky vyhrály extraligovou bitvu o první místo

Kouč domácích Zdeněk Pommer litoval zejména ztráty úvodní sady. "Chtěli jsme soupeře zatlačit servisem, ale stal se úplný opak. My jsme servírovali špatně a dostali jsme se do tlaku. Liberec je silný tým a chtěl si zpravit chuť po nějakých zápasech v pohárech a bohužel my jsme nebyli ti, kteří by soupeře zatlačili dnes," řekl.