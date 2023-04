Lvi porazili volejbalisty Českých Budějovic a vyrovnali finálovou sérii

Pražané, kteří loni prohráli ve finále s Karlovarskem, nastoupili do dnešního duelu s mnohem vyšším nasazením, než jaké ukázali v úvodním zápase. První sadu zlomili při podání blokaře Finniana McCarthyho. Nejdříve s přispěním jeho servisu a následné kvalitní obrany odskočili na 12:8 a po té, co náskok drželi, se při další McCarthyho rotaci na podání dostali až do vedení 22:15. Sadu s přehledem dotáhli do vítězného konce.